センバツ高校野球4日目。岐阜の大垣日大が初戦に臨みました。 2年連続センバツ出場となった岐阜の大垣日大は滋賀の近江と対戦。 大垣日大の竹岡と近江の上田、両エースの投げ合いで試合は0対0のまま延長タイブレークに突入します。 10回表、大垣日大の攻撃。先頭バッターが送りバントを決め代打高橋。 ライト線へのタイムリー2ベースで大垣日大が2点を先制します。 その裏、押し出しで1点を失