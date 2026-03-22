道具不要だからチャレンジしやすい おやつを手作りしたいけれど、きちんとした道具を持っていなくてハードルが高いと思ってしまうことはありませんか。今回は特別な道具は不要で作れる、モチモチ食感が魅力のおやつレシピをご紹介します。 もっちりがおいしいポンデケージョ涼やかな食感が魅力のわらび餅甘じょっぱさが最高！みたらし団子片栗粉でモチモチを堪能できる 特別な道具は使わず、スプーンやボウルなど家にある道具だ