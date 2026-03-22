「どうしよう…」って、もう好きになっていますよね。元カレは趣味への理解云々というより、ただのモラ男のようにも見えますが…。とにかく元カレと違ってオタク趣味を否定されないのが最高ー！もう顔のいい男には騙されないぞ！ と決めていたのに、惹かれていってしまうのです。【まんが】貢がせる沼男(ウーマンエキサイト編集部)