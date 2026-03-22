防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」の決勝戦が第12Rで行われ、深谷知広が最終バック6番手から捲り優勝。賞金3090万円を獲得した。人気になっていた真杉匠（27＝栃木）は2着に終わった。吉田拓矢が果敢に攻めて絶好の展開となったが、深谷に大外を乗り越えられた。「（吉田が）前々というか、主導権を取ると言ってくれていた。それに応えられず悔しい。申し訳ない。後ろを見ていたけど、雨で見えなかった」と唇をかん