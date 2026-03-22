◇JABA大阪府・和歌山県連盟春季大会決勝パナソニック6―3ミキハウス（7回制）（2026年3月22日パナソニックベースボールスタジアム）今季限りで休部するパナソニックがJABA大阪府・和歌山県連盟春季大会を制した。準決勝で日本生命を6―2で退けると、決勝ではミキハウスに6―3で勝利。最優秀選手賞には定本拓真投手（25）、打撃賞には松浦隆己主将（24）が選出された。「バッテリーを中心に守備がミスなく、安定した試合