◇明治安田J1百年構想リーグ第8節町田2―1浦和（2026年3月22日埼玉スタジアム）FC町田ゼルビアは浦和に2―1で勝利し、2試合ぶりの白星で連敗を阻止した。町田は前半26分に先制。MF中山がペナルティーエリア手前から左クロスを送り、ファーサイドのMF望月が右足で合わせた。後半10分に失点したが、1―1で迎えた同36分だった。FW相馬がペナルティーエリア内でファウルを誘い、PKを獲得。相手GK西川の逆を突き、右足でゴ