◇オープン戦阪神0―1オリックス（2026年3月22日京セラD）沖縄キャンプの具志川スタートから始まった木浪聖也内野手（31）のプロ8年目シーズンに向けた挑戦は、オープン戦最終戦で「6番・遊撃」でのスタメン出場というところまで、段階が進んだ。常に新外国人ディベイニー、そしてライバル小幡と競り合い、オープン戦では三塁での出場も多かったが、この日は本職ポジションで初回から2つのゴロを処理し、3回には1―6―3