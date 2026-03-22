声優の中島ヨシキ(32)が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。中島は「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」と発表。「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます」と感謝をつづった。そして「まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊