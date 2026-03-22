【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、各国の政府や企業、家計向けに石油消費の節約を呼びかける報告書を公表した。石油消費量全体の約４５％を占める自動車関連分野を中心に、１０項目の節約対策を提案している。報告書では、在宅勤務の促進で自家用車の利用が減れば２〜６％、バスや鉄道などの公共交通機関の利用を促せば１〜３％、それぞれ自動車の石油消費量を削減できるなどとした。米国や日本、欧州