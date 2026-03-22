22日、横須賀で小泉防衛大臣とドイツのピストリウス国防大臣が共同記者会見を行った。【映像】握手を交わし日本語とドイツ語で感謝を述べ合う瞬間会見で小泉大臣は「地域における抑止力を高める上で日本とドイツの協力関係の強化が極めて重要であることを述べ、ピストリウス大臣からも同様の考えが示されました」と述べた。また「自衛隊のヘリで私の地元・横須賀にお連れし、共に米軍基地を訪問しました。日本の防衛大臣と友