群馬・上野村の山林火災は、発生から1日以上経った22日午後5時半現在も延焼中で、消火活動が続けられています。21日昼ごろに上野村で発生した山林火災は約72haを焼き、現在も燃え続けています。22日も午前6時過ぎから、自衛隊や群馬県などのヘリコプター4機に加え、地上からも消火活動が行われていますが、鎮火のめどは立っていません。この火事によるけが人は確認されていないということです。また21日、一時火は住宅から約200メ