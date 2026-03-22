ニトリには料理の下ごしらえや調理をラクにしてくれる便利なキッチンアイテムがそろっています。今回は、キッチンで欠かせないボウルや洗いおけを3つ紹介。まな板としても使える折りたたみ洗いおけやレンジ対応の蓋付きボウル、ちりとり型ザルボウルセットなど、使い勝手のよいものばかりですよ。一石二鳥とはまさにこのこと！●まな板にもなれる 抗菌折りたたみ洗いおけ（1290円）洗いおけとしてだけでなく、まな板としても使える