4月20日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする黒木華主演の月10ドラマ『銀河の一票』の追加キャストとして、の出演が発表された。 参考：黒木華×野呂佳代、“選挙ドラマ”で初タッグ佐野亜裕美プロデュース『銀河の一票』4月期放送 黒木が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶