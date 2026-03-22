鹿島アントラーズの勢いが止まらない。鹿島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利。第２節の横浜F・マリノス戦（１−０）から破竹の７連勝を飾った。これで勝点は「22」に到達し、EASTグループで首位を独走。２位のFC東京（勝点16）との差も「６」で、早くも優勝争いをリードする展開となっている。試合は開始４分、いきなり均衡が破れる。自陣か