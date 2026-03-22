オーストラリアで開催された女子アジアカップは、現地３月21日に決勝が行なわれ、日本がオーストラリアと対戦。17分に浜野まいかのミドル弾で奪った１点を守りきり、２大会ぶり３度目の栄誉を手にした。ちょうどその頃、三笘薫を擁するブライトンと、遠藤航が所属するリバプールの試合を取材するために、前者の本拠地アメリカン・エクスプレス・スタジアムのメディアルームにいた。なでしこジャパンの優勝が決定してから数分