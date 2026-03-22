【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGのショーケース『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』が3月18～19日に東京・豊洲PITで開催。その2日目の公式レポートが到着した。 ■TRAINEEたちの全力パフォーマンスが観客を熱狂に導く！ SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEEによるシ