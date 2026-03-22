【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが4月1日にリリースする2ndシングル「USOTSUKI」に収録される「Blast Off」のライブ映像を公開した。 ■STARGLOWの圧巻のステージは必見！ BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOWが、4月1日発売の2ndシングル「USOTSUKI」に収録される「Blast Off」のライブ映像を公開した。 『THE