中国のSNS・小紅書（RED）に「『薬屋のひとりごと』を待ちきれない？」と題し、必見の中華風・悪女入れ替わり作品「ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜」が登場すると紹介した投稿があり、中国のネットユーザーの注目を集めている。投稿者は、「物語は、五つの名家から姫君を集めた・雛宮（すうぐう）における入れ替わり譚を軸に展開する。一人は『殿下の胡蝶』と称される、才色兼備でありながら病弱な黄