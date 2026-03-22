■大相撲春場所・千秋楽（22日、エディオンアリーナ大阪）前日14場所ぶり3度目の優勝を決めた関脇・霧島（29、音羽山）は琴櫻（28、佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れ連敗を喫し12勝3敗。1今場所の優勝に花を添えることはできなかった。霧島は立ち合い、琴櫻に右上手を許すと土俵際に追い込まれ、あっけなく押し出された。14日目、大関・安青錦（21、安治川）に下手投げで敗れたものの、2差で追っていた横綱・豊昇龍（26、立浪）と琴勝峰