この記事をまとめると ■日本をはじめ世界中でSUVが人気となっている ■SUVは全高が高い傾向にあるので機械式駐車場などに入らない場合がある ■多くの駐車場で目安となっている1550mmの高さ制限をクリアできるSUVを紹介する SUV選びで忘れてはならない全高の数値 今、世界的に大ブームとなっているクルマのジャンルがクロスオーバーモデル、SUVたちだ。自動車メーカーの新型車の多くがそれであり、街にも郊外にもリゾート地にも