乗用車が中央分離帯などに衝突し、2人が死亡しました。きょう午前5時ごろ、宮城県大崎市の東北自動車道の上り線で乗用車が左側のワイヤーにぶつかり、その弾みで中央分離帯に衝突し、さらに別の車に追突されました。この事故で乗用車を運転していた畑山勇人さん（23）と同乗していた阿部大希さん（23）が死亡しました。乗用車は前を走っていた車を追い越した際にスピンしたとみられます。