今月17日、青森県三沢沖で貨物船と衝突した漁船が転覆し、乗組員4人が死亡した事故で、貨物船を所有する会社は「見張り担当の乗組員が居眠りをしていた」と漁船側に説明したことが関係者への取材で分かりました。八戸海上保安部は業務上過失致死傷などの疑いを視野に捜査しています。