22日午後5時56分ごろ、千葉県、東京都、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は房総半島南方沖で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の館山市、東京都の伊豆大島町と新島村、それに三宅村、静岡県の東伊豆町です。【各地の震度詳細】■震