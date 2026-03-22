浜松オートの特別G1「プレミアムカップ」は最終日、12Rで優勝戦が行われ、1枠からスタートした黒川京介（27＝川口）が完全Vを決めた。2着は佐藤貴也、3着は佐藤励だった。福岡鷹がフライング。やり直しの2回目ではベテラン伊藤信夫がフライング。緊張感が漂う中、黒川はスタートをきっちり決めた。ところが2周4角で黒川がフロントタイヤを滑らせる。空いた内から佐藤励が前に出た。だが、次の周回で黒川がインから意地の差し