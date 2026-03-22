“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、漢字検定9級に合格したことを報告しました。 【写真を見る】【 ののちゃん 】漢字検定9級に合格妹・ひーちゃんとの微笑ましいツーショットで報告投稿では「漢検9級の合格証が届きました」と綴られ、届いたばかりの合格証書を手にするののちゃんの写真が添えられています。その隣には妹のひーちゃん（日向ちゃん）も寄り添っ