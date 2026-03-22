お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が21日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。ゲストの同期芸人について語った。この日は「華のNSC大阪22期でバスツアー」企画。ダイアン津田、とろサーモン久保田、NON STYLE石田、平成ノブシコブシ吉村が集いトークした。山内は同メンバーについて「津田さんが来たことによって、より活性化されてる」と品評。これに濱家は「今、一番売れてるから