群馬県上野村できのう発生した山林火災は、現在も延焼中です。きのう午前11時半ごろに発生した群馬県上野村の山林火災は、1日以上がたった現在も鎮火のめどが立っていません。消防によりますと、きょうは午前6時半ごろから消防や自衛隊などのヘリ、あわせて4機で空からの消火活動を続けていましたが、現在は終了し、地上で対応にあたっているということです。これまでにおよそ51ヘクタールが延焼し、建物1棟が燃えたものの、けが人