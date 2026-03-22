「坂道ラーメン」オーナーの松浦淳さん＝奈良市世界文化遺産や豊かな自然など、多くの観光資源がある奈良。だが大阪や京都からの交通アクセスが良く、日帰り客が多いことなどが原因で、観光消費額が振るわない。解決の糸口の一つはナイトタイムエコノミー（夜間の経済活動）。観光客に少しでも長く奈良に滞在してもらおうと、官民共に取り組みを進める。（共同通信＝浜端航大）奈良公園（奈良市）から徒歩約15分の油阪町。2月