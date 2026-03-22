大相撲春場所で3度目の優勝を果たし、内閣総理大臣杯を授与される霧島。場所後の大関復帰が確実となった＝22日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪大相撲春場所千秋楽は22日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、14日目に3度目の優勝を果たした東関脇霧島（29）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝は大関琴桜に敗れて12勝3敗だった。有終の美を飾れなかったが、場所後の大関復帰