◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を果たした関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は春場所千秋楽の22日、大関復帰が確実になった。日本相撲協会で番付編成を担う審判部が昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）へ要請し、了承された。