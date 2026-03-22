昨年、約10年ぶりに電撃復帰を果たした人気女子レスラーと観戦キッズの心温まるやりとりが話題に。復帰後もファンに勇気を与え続ける姿に感動のリアクションが集まっている。【映像】「泣ける」美女レスラー、観戦キッズに“神対応”WWE公式X（旧ツイッター）が、WWE女子インターコンチネンタル王者、AJリーの“神対応”動画を公開した。公開されたのは、現王者であるAJリーが試合会場のリングサイドで一人の少女と交流する