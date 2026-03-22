京都発の3ピースロックバンド・丸竹夷（まるたけえびす）が、このたび、ラジオ番組に出演。結成のきっかけや話題となったSNS動画、最新曲について語った。左から、パーソナリティーの近藤夏子、「丸竹夷」ベースの莉音、ギター＆ボーカルの姫花、ドラムの紅留美、タケモトコウジ丸竹夷は、ギター＆ボーカルの姫花、ベースの莉音、ドラムの紅留美からなる同級生3人組で、2024年3月に正式結成した京都発のガールズロックバンド。