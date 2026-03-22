インスタグラムで報告米大リーグのドジャースに朗報だ。大谷翔平投手の通訳としても知られるウィル・アイアトン氏が日本時間22日、自身のインスタグラムを更新。TikTokのアカウントが復活したことを報告した。アイアトン氏は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦った侍ジャパンにもチームのアナリストとして加わっていた。WBC期間中、同氏は「アカウントが永久停止されました。TikTokのアカウントがなぜか1週間し