今日22日の夜は九州から近畿にかけては広く雨で、九州南部では雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。明日23日は九州から近畿では明け方まで雨が降りますが、日中は天気が回復に向かう見込みです。東海や関東にかけて朝は雨で、通勤時に雨具が必要になりそうです。今日22日の夜九州〜近畿で雨九州南部では雷雨や激しい雨も今日22日は前線が九州の南に延び、前線上の低気圧が東へ進んでいます。九州や中国、四国には雨雲が