モデルで女優の池端杏慈が21日までにインスタグラムを更新。制服姿で高校卒業を報告すると、ファンから祝福が相次いだ。【別カット】池端杏慈、制服姿の全身ショット池端が「高校を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。三つ編みおさげ髪＆制服姿の池端が卒業証書を持って笑顔でカメラを見つめている。投稿の中で池端は「3年間の思い出全部が濃くて、写真を見返すのに何時間もかかりそうです。この間入学したばか