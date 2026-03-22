◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神はオープン戦最終ゲームでオリックスに惜敗した。５年ぶりの優勝は逃したものの、先発・伊原陵人投手が５回３安打無失点と好投するなど、ピッチャー陣が充実。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、選手層の厚さに太鼓判を押した。＊＊＊＊＊伊原は２年目を迎えて明らかに進化している。最速は１４６キロだったが、オリックス打線がことごとく