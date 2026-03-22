２３日送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に、元衆議院議員の石原伸晃氏が出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろっての登場は初となる。元東京都知事・石原慎太郎さんを父に持ち、自民党元幹事長で現在はジャーナリストとして活動。“華麗なる”石原家の知られざるエピソードを大公開する。里紗さんとの出会いは弟の俳優・石原良純がキューピッドだったという話題に始まり、慎太郎さんの話題