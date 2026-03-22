歌舞伎俳優の坂東彌十郎が、４月２０日にスタートする黒木華主演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）に出演することが２２日、分かった。小雪、本上まなみ、岩谷健司、山口馬木也、渡邊圭祐ら全１０人の新キャストが発表された。黒木と野呂佳代がバディを組んで選挙に挑む新感覚のドラマ。坂東は主人公・星野茉莉（黒木）の父親で、政権与党・民政党の幹事長である星野鷹臣（たかおみ）を演じ