◆オープン戦楽天６―２巨人（２２日・東京ドーム）楽天の宗山塁内野手が、前日の同カードに続いて２試合連続で欠場した。球団によると「打撲傷の影響」で出場を見送ったもので、部位については明らかにしていない。２０日の試合で５回に盗塁を試みてスライディングをした際に負傷したもようだ。