◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節東京Ｖ―ＦＣ東京（２２日・味スタ）ＦＣ東京が「東京ダービー」で東京Ｖに０―０から突入したＰＫ戦で２―４で敗れ、４戦目で初のＰＫ負けを喫した。日本代表の英国遠征メンバーに選出されたＭＦ佐藤龍之介は左サイドハーフで先発したが、相手のプレスに苦しみ、なかなか見せ場を作れず。後半７分に直接ＦＫでゴールを狙うが、わずかにゴール右へ外れるなど、無得点で後半１７分に途