第１０１回東大阪市民親睦ソフトボール大会・一般の部の準決勝と決勝が２２日、大阪・東大阪市の池島市民広場グラウンドで行われ、前回王者のＫ−Ｕｎｉｔｅｄが決勝で縄手南を下し、秋春連覇を達成した。竹田兄弟が躍動した。Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄは初回、先頭の竹田稜冬（りょうと・２６）さんが初球を右中間に運んでランニングホームラン。「（相手は）ライズボールの投手。甘く入った球を狙った」とあっさり先制を決めた。さら