■全国の23日（月）の天気本州の南を低気圧が進み、北日本を寒冷前線が通過するでしょう。西・東日本では、朝にかけて太平洋側で雨が降りそうです。日中は西から雲がとれ、九州や中国地方では、昼前には青空が広がるでしょう。一方、北陸は昼前後から夕方にかけて、北海道では昼過ぎから夕方にかけて、雨が降りそうです。最低気温は全国的に22日より高く、比較的暖かい朝となるでしょう。日中の気温は、東北から南で15℃以上の所が