アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が7月よりテレビ放送されることが発表された。あわせて、第1弾PVとキービジュアルが公開され、本作のメインキャスト10人と各キャラクタービジュアルが解禁された。【画像】かわいい！ついに明かされた『グロウアップショウ』キャラデザ第1弾PVでは、本編映像