◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人・阿部慎之助監督（47）が22日、オープン戦最終戦後に取材に応じ、若手野手陣のアピールに「悩みどころが増えてうれしいですね」と笑顔を見せた。試合は先発の則本が4回2失点、2番手でマウンドに上がった戸郷が1回4失点。打線は相手先発右腕・藤原の暴投と浦田の適時三塁打で挙げた2点止まりで敗れた。阿部監督との主なやりとりは以下の通り。――大きく勝ち越し