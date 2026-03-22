米軍とイスラエルの当局によると、イランは20日インド洋のディエゴガルシアにある米英共同基地に向けて射程4000kmの弾道ミサイル2発を発射した。1発は防空ミサイルで撃墜され、もう1発は途中で墜落し、攻撃自体は成功しなかった。しかし、この「失敗した攻撃」が持つ意味は小さくない。ディエゴガルシアは、B-2ステルス爆撃機に加え、長距離戦略爆撃機B-52の展開拠点でもある米軍の要衝基地だ。中東やアジアへの遠距離打撃を支える