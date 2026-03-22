覆面ライターたちが番組出演者の素顔に迫る日本テレビの番組『ライターズ！』。22日（深1：30）の放送では、新感覚のゲームサバイバル『THE FLOOR』に“出場者”として出演する曽野舜太（M!LK）が登場。世界が熱狂する大ヒット番組の魅力と豪華賞金1000万円への野心を明かした。【別カット】ポーズを決めるM!LK・曽野舜太■番組の賞金額に「”芸能界”を感じました」『THE FLOOR』は32人の挑戦者たちが得意ジャンルを武器に、