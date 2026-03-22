鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は残り２話となり、佳境を迎えている。前回第８話で怒涛の伏線回収が行われ、幸後一香（戸田恵梨香）の正体や、一連の不可解事件が、不正献金を捻出する合六亘（北村有起哉）の陰謀によるものだと明かされ、真相の大筋が判明した。一方で未回収案件として放置されているのが、合六の恐怖メシ会の長テーブル両サイド、菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔