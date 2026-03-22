「いろんな銃を撃ちまくることができて、溜まっていたものを全部吐き出したような気分で、スカッとした」逮捕後にそう語ったのは、1965年（昭和40年）、東京・渋谷の銃砲店に立てこもり、警察と市街戦を繰り広げた18歳の少年・片桐操だ。山手線が開通以来、初めて「全線ストップ」した日とはーー。写真はイメージ©getty動員された警察は延べ7千人、野次馬が3千人、負傷者は18人に上った。その犯行の根底にあったのは、