けさ（22日）、香川県小豆島町の瀬戸内海で9人が乗ったヨット1隻が座礁する事故があり、69歳の男性が顔に軽いけがをしました。 【写真を見る】小豆島の湾内で9人乗船のヨットが座礁・浸水…人力で排水を継続しながら航行するも不安を感じた僚船船長「もし浸水量が増加した場合に備え通報した」事故の衝撃で男性がまぶたを切るけが→巡視艇が出動し救助【香川】 通報「人力で排水しながら航行している」 小豆海上保安署によりま