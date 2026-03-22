大相撲春場所・千秋楽、郷土力士の結果西前頭11枚目・津幡町出身の「欧勝海」は、東前頭13枚目・「翔猿」を吊り出しで破り、5勝10敗で今場所を終えました。十両東5枚目・七尾市出身の「輝」は、十両西10枚目・「東白龍」を押し出しで破り、7勝8敗の成績でした。